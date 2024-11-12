ما الذي حاولت أنجلينا جولي إخفاءه تحت تسريحة شعرها الجديدة؟

ميرنا وليد - بيروت - دخلت النجمة العالمية أنجلينا جولي على السجادة الحمراء، لحضور العرض الأول لفيلمها Maria، الذي يتناول قصة حياة السوبرانو الشهيرة ماريا كالاس، في مهرجان الفيلم في لوس أنجلوس، وكان شعرها على غير عادة مجعداً وكثيفاً، ويغطي جزءاً من وجهها من جهة واحدة، كما أنه ليس مناسباً أبداً للحدث، وهذه تسريحة لم يعتد المتابعون على رؤية أنجلينا فيها، ولم تعتمدها سابقاً، فهي غالباً ما ترفع شعرها أو تربطه ببساطة.
ما الذي حاولت أنجلينا جولي إخفاءه تحت شعرها الكثيف والمجعد؟ هل خضعت لعمل جراحي تجميلي، وتريد إخفاء آثاره، فعمدت الى إختيار هذه التسريحة الغربية عنها وعن أسلوبها؟
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