ميرنا وليد - بيروت - إشتهر الفنان اللبناني عاصي الحلاني منذ بداية دخوله عالم الفن بإسم عاصي، إلا أن إسمه الحقيقي هو محمد مزين الحلاني، وهو من مواليد 28 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1970.
وقد إختار عاصي هذا الإسم تيمناً بـ نهر العاصي وبالمؤلف والملحن عاصي الرحباني.
عاصي الحلاني مطرب وملحن لبناني، ينتمي لعائلة بعلبكية تتألف من 13 إبناً وإبنة.
وقد طرح عاصي الحلاني أغنية جديدة، تحتفي بمسقط رأسه مدينة بعلبك.
وشارك الحلاني الأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقها بمقطع من كلماتها التي تقول: "بعلبك يا نبع المرجلة يا أرض أوفى ناس... فوق الدني جبينك علي وخد الكرامة باس".
الأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، فيما تولى الحلاني بنفسه تلحينها، توزيع موسيقي طوني سابا.
كانت هذه تفاصيل خبر إسم عاصي الحلاني الحقيقي ليس ما تعرفونه.. إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.