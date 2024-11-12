إسم عاصي الحلاني الحقيقي ليس ما تعرفونه.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - إشتهر الفنان اللبناني عاصي الحلاني منذ بداية دخوله عالم الفن بإسم عاصي، إلا أن إسمه الحقيقي هو محمد مزين الحلاني، وهو من مواليد 28 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1970.



وقد إختار عاصي هذا الإسم تيمناً بـ نهر العاصي وبالمؤلف والملحن عاصي الرحباني.

عاصي الحلاني مطرب وملحن لبناني، ينتمي لعائلة بعلبكية تتألف من 13 إبناً وإبنة.

وقد طرح عاصي الحلاني أغنية جديدة، تحتفي بمسقط رأسه مدينة بعلبك.

وشارك الحلاني الأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقها بمقطع من كلماتها التي تقول: "بعلبك يا نبع المرجلة يا أرض أوفى ناس... فوق الدني جبينك علي وخد الكرامة باس".

الأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، فيما تولى الحلاني بنفسه تلحينها، توزيع موسيقي طوني سابا.