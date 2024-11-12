صور نادرة من حفل زفاف راغب علامة وجيهان.. وجمال العروس حديث المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - من أكثر قصص الحب والزواج نجاحاً بين قصص الفنانين، قصة الفنان اللبناني راغب علامة وزوجته مصممة المجوهرات اللبنانية جيهان العلي، الشهيرة بـ جيهان علامة.

وبالعودة للماضي، نجد مقاطع فيديو وصوراً انتشرت من حفل زفاف راغب علامة وجيهان، وبدا واضحاً مدى سيطرة الفرح على الأجواء العامة، والحب الذي جمعهما.

وحضر الحفل نجوم الوسط الفني، كما شاركوا في الغناء في الحفل، من بينهم الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان السوري جورج وسوف.

راغب علامة لا يزال حتى اليوم متزوجاً من جيهان، ولديهما إبنان هما خالد ولؤي.

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