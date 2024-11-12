شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحيم يكشف لـ ”الخليج 365” تفاصيل لقائه مع مايا دياب فى الاستوديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملحن محمد رحيم عن مشروع غنائى جديد يجمعه خلال الأيام المقبلة بالمطربة اللبنانية مايا دياب، وقال تصريح لـ"الخليج 365" إن هناك علاقة صداقة وطيدة تجمعه بالفنانة مايا دياب، مشيرًا إلى أنها قامت بزيارته فى الاستوديو الخاص به من أجل سماع عدد من الألحان والأغانى واختارت منهما أكثر من أغنية واحدة منها سترى النور خلال الأيام المقبلة.

وكان قد طرح الفنان محمد رحيم أغنيتة الجديدة "بنت اللذينة"، وهى من كلماته وألحانه وتوزيعه، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من إخراج آسر محمود.

وبدأ رحيم أغنيتة بأنترو أغنية الكينج محمد منير "الليلة يا سمرا"، ويعبر بها عن مدى أصالة أغانى الكينج التى عاش معظم الشباب حبه ورومانسيته على مثل هذه الأغانى، بالإضافة إلى الكشف عن عشقه لمنير وأغانيه الذى تربى عليها لذلك كتب شكر للكينج محمد منير والموسيقار الراحل أحمد منير على تتر الأغنية.