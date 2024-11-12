ميرنا وليد - بيروت - الإبن الأصغر للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يدعى بارون رزق به من زوجته ميلانيا ترامب وهو الولد الخامس في عائلته.
نشأ براون في البيت الأبيض لكنه بقي بعيداً عن الأضواء الى أن ظهر الى جانب والده بعد بالسباق الرئاسي.
بار ون يتقن اللغتين الإنكليزية والسلوفانية وهي لغة والدته ميلانيا. الرئيس الأميركي كان حريصاً على تربية إبنه وحدد له قواعد ممنوع عليه خرقها حين كان لا يزال طفلاً وعمره لا يتجاوز تسع سنوات وهي: "لا كحول، لا سجائر، لا مخدرات، لا تاتو".
يذكر أن بارون تلميذ جامعي وهو لطيف وخجول وطوله يتجاوز المترين.
كانت هذه تفاصيل خبر قواعد صارمة إتبعها الرئيس دونالد ترامب لتربية إبنه الأصغر...إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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