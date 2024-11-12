ميرنا وليد - بيروت - تعد قصة حب الفنانة العراقية رحمة رياض والممثل العراقي ألكسندر علوم من أنجح قصص الحب في الساحة الفنية، وأبرزها.

وتساءل الجمهور عن فارق العمر بينهما، ليتبين أنه عام واحد، فرحمة من مواليد 19 كانون الثاني/يناير عام 1987، أي تبلغ من العمر 37 عاماً، بينما ألكسندر من مواليد عام 1986 أي بيلغ من العمر 38 عاماً.

وكانت رحمة رياض قد شاركت الجمهور صورة جديدة عبر خاصية القصص القصيرة، تجمعها بـ ألكسندر علوم، وهما يتنزهان بأحد الشوارع.

وعلقت رحمة على المنشور، واصفة زوجها بأجمل الكلمات، وقالت :"رفيق دربي، هو أحب الناس لقلبي".

كانت هذه تفاصيل خبر من أجمل قصص الحب بين الفنانين.. تعـ ـرفوا إلى فارق العمر بين رحمة رياض وألكسندر علوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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