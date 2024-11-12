شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة HBO ترد على الشائعات حول الموسم الثالث من Euphoria والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت شبكة HBO الشائعات المستمرة حول إلغاء الموسم الثالث من مسلسل Euphoria، وذلك بعدما أثار تقرير حديث من الناقد جيف شنايدر حول حالة الدراما الناجحة للمراهقين شكوكًا كبيرة حول الموسم الثالث القادم.

وادعى شنايدر في سلسلة تغريدات على X/Twitter أن المسلسل "ميت" في HBO وأن الإنتاج المخطط له في عام 2025 لم يعد لو وجود.

ردت HBO، حيث قال أحد ممثليها لصحيفة The Independent: "سيتم إنتاج Euphoria في عام 2025، لم يتغير شيء".

وفى نفس السياق سبق وتحدثت زندايا، عن تأخير الموسم الثالث من Euphoria، مدعية أنها ليس لديها أي فكرة عن موعد أو ما إذا كان سيبدأ الإنتاج قريبًا، خاصة أنه مر ما يزيد عن عامين منذ عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل HBO الناجح بنهاية مثيرة.

وشهد الموسم الثالث تأخيرات في التصوير والإنتاج نتيجة إضرابات التمثيل والكتابة العام الماضي، بالإضافة إلى تأخر المؤلف سام ليفينسون في استكمال السيناريو.

وفي بيان صدر مؤخرًا، أعلنت شبكة HBO أن الموسم القادم لا يزال معلقًا، وأن طاقم الممثلين المطلوبين لديهم الحرية في استكشاف فرص التمثيل الأخرى في هذه الأثناء، وأضافت الشبكة أنها والمؤلف "لا يزالان ملتزمين بتقديم موسم ثالث استثنائي".

ومن ثم علقت زندايا على الوضع، على الرغم من أنها تعمل كمنتجة تنفيذية في المسلسل، إلا أنها قالت إنها "ليست مسؤولة" عنه، وقالت لمجلة Variety: "إذا كان التأخير هذا مناسبًا للشخصيات، وكل شيء يسير كما ينبغي لصالح المسلسل، فهذا لا يسبب مشكلة، ولكننى يجب أو أؤكد أن الأمر يتجاوزني."