شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Godzilla x Kong: The New Empire يحقق 571 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الفانتازيا والحركة Godzilla x Kong: The New Empire، إيرادات وصلت إلى 571 مليونًا و750 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 29 مارس الماضى حول العالم، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات العمل إلى 196 مليونًا و350 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و375 مليونًا و400 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة deadline فإن فيلم الفنتازيا الجديد Godzilla X Kong يقترب من حاجز النصف مليار دولار إيرادات خلال أسبوعين من العرض فى 71 سوقًا بجميع أنحاء العالم.

فيلم Godzilla vs. Kong الأخير الذى عرض فى عام 2021، من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلى بوبى براون وريبيكا هول وبريا تايرى هنرى وشون أوجورى وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلى هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.

ويدور فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حول تصادم اثنين من العمالقة القدماء، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.