شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة قمر ابنة الشاعر مصطفى حدوتة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الشاعر مصطفى حدوتة عن وفاة ابنته الرضيعة قمر، والتي كان سبق ونشر صورتها في الحضانة وكتب عليها لا نملك إلا الدعاء.

وكان آخر أعمال مصطفى حدوتة هي اغنية الزين والتي طرحها النجم أحمد سعد، والشاب خالد وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وميكس أمير محروس.

وكان تعاون حدوتة مع عمرو دياب في أغنية ياقمر، ويأتى تعاون حدوتة مع الهضبة بعد تقديمه عددا من أغانى المهرجانات الناجحة في الفترة الأخيرة منها بنت الجيران لعمرو كمال وشاكوش، كما قدم أغانى للفنان محمد رمضان منها ملك السهر، وأغنية خمسة كل خميس، وعدد من الأغاني الأخرى، كما أنه مؤلف أغنية مخاصماك للفنانة نوال.

وكان عمرو دياب قد طرح على مدار الخميس الماضى 12 أغنية من ألبومه الجديد مكانك، وهي كالتالي:

"بيوحشنا" من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

"سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي توزيع أحمد إبراهيم.

"معرفش حد بالاسم ده" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.

"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

"مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم.

"يا قمر" كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم.

"لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

"الكلام ليك أنت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.

"ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

"مابتغيبش" كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم.

"المعنويات مرتفعة" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.