شكرا لقرائتكم خبر عن نجلا محمود عبد العزيز يحييان ذكرى رحيله الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

أحيا نجلا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ذكرى رحيل والدهما الثامنة، وذلك من خلال حسابيهما على موقع فيس بوك، حيث نشر محمد محمود عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز صورة لوالدهما.

وكتب محمد: "وحشتنى.. بس كده جيت لحضرتك بدرى المرادى عشان عيد ميلاد تمارا هانم حفيدتك بكره إن شاء الله وأنا متأكد أن حضرتك هاتبقى موجود معانا، الغريب إن المرادى لقيت حد مستنينى وبيسأل عليا بقاله يومين، عارف طلع مين؟ الراجل اللى اتكلمت عليه فى برنامج صاحبة السعادة اللى جالى وأنا بصور فى بورسعيد وإدانى مصحف عشان اقرأ منه لحضرتك، طلع اسمه عم إبراهيم من بورسعيد جه لحضرتك مخصوص وفضل مستنينى عشان كان جايب هدية عشان عيد ميلاد تمارا، هاستأذن حضرتك هانزل صورتى معاه عشان أشكره على ذوقه، إحنا عايشين بحسك يا حاج وهانفضل كده إحنا وولادنا ولاد ولادنا".

ووجه محمد الشكر لصاحب تصميم البوستر، وكتب: "شكراً حبيبى وأخويا يوسف عادل، تسلم إيدك على البوستر العظيم ده (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا).

فيما كتب كريم محمود عبد العزيز: "8 سنين على أكتر يوم فارق في حياتي الله يرحمك يا أبو الرجولة كلها".