شاكيرا تعود بشخصية "غزال" في "زوتوبيا 2"

ميرنا وليد - بيروت - تعود المغنية الكولومبية شاكيرا لأداء شخصية "غزال" في فيلم الرسوم المتحركة "زوتوبيا 2"، المقرر عرضه في دور السينما يوم 26 تشرين الثاني الجاري، تزامنًا مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، أكدت شاكيرا ذلك عبر حسابها ، معلنة أن الشخصية ستظهر بإطلالة وأغنية جديدة إلى جانب حركات رقص مميزة.



تدور أحداث "زوتوبيا 2" حول مجتمع من الحيوانات المختلفة يعيشون سويًا، ويشارك في البطولة الأرنبة جودي هوبس (جينيفر جودوين) والثعلب نيك وايلد (جيسون بيتمان)، تحت إخراج بايرون هوارد وجاريد بوش.

من المقرر أن تبدأ شاكيرا جولة موسيقية عالمية في شباط القادم، تبدأ من ريو دي جانيرو وتمتد عبر أميركا اللاتينية.