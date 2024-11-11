في عيد ميلاده الـ 44 .. أحمد الفيشاوي يستذكر والده الراحل فاروق الفيشاوي

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان المصري أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده الـ 44 من خلال صور شاركها عبر حسابه الخاص، اظهر من خلالها مكتبه حيث يوجد صورة لأبيه الراحل الممثل المصري فاروق الفيشاوي، و علق بالقول: "النهارده تميت سن الأربعه و اربعين و أحلي وقت بقضيه مع روقا حبيبي من أيام الجيزة".



شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور القديمة الخاصة به مع متابعيه عبر حسابه الخاص، ظهر فيها من برنامج "أنا و انا" مع مقدمة البرامج المصرية سمر يسري، و علق على المنسور قائلاً: "من برنامج أنا و انا مع سمر يسري صور لأول مره تنشر .. لكل معجبيني بحبكوا و إنشاءالله ابقا بسليكوا و أفلامى تكون عند حسن ظنكم".

