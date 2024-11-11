ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان المصري أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده الـ 44 من خلال صور شاركها عبر حسابه الخاص، اظهر من خلالها مكتبه حيث يوجد صورة لأبيه الراحل الممثل المصري فاروق الفيشاوي، و علق بالقول: "النهارده تميت سن الأربعه و اربعين و أحلي وقت بقضيه مع روقا حبيبي من أيام الجيزة".
شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور القديمة الخاصة به مع متابعيه عبر حسابه الخاص، ظهر فيها من برنامج "أنا و انا" مع مقدمة البرامج المصرية سمر يسري، و علق على المنسور قائلاً: "من برنامج أنا و انا مع سمر يسري صور لأول مره تنشر .. لكل معجبيني بحبكوا و إنشاءالله ابقا بسليكوا و أفلامى تكون عند حسن ظنكم".
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 44 .. أحمد الفيشاوي يستذكر والده الراحل فاروق الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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