بالصور- باللون الأحمر.. يارا السكري تتألق بإطلالة ضيقة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري الجمهور بإطلالتها الأخيرة، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الجمال، فكانت ترتدي فيتان ضيق جداً باللون الأحمر ذات أكمام طويلة اوفشولدر بتصميم رائع، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، تاركةً شعرها منسدلاً على كتفيها.



وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.

