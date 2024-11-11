بالصور- ريتا أورا تفاجئ الجمهور بإطلالة غريبة جداً..إليكم كيف ظهرت

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية ريتا أورا متابعيها و الجمهور بإطلالتها الاخيرة، من خلال مجموعة من الصور المميزة عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بفستان غريب باللون الزهري مغطى بالفرو الطويل من دون أكمام، إلا أنه كان غريباً، وإعتمدت تسريحة رائعة لشعرها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
و تفاعل عدد كبير من المتابعين نع منشورها معبرين عن إعجابهم بهذه الإطلالة المميزة و الغريبة.
وكانت عبرت ريتا أورا عن حزنها الشديد بعد رحيل صديقها النجم العالمي ليام باين، خريج فرقة One Direction، ونشرت مجموعة من الصور المميزة التي تجمعهما، وعلقت عليها بالقول: "لقد تحطمت، كان لديه روح طيبة، لن أنساها أبدًا. لقد أحببت العمل معه كثيرًا - لقد كان فرحةً على المسرح وخارجه. هذا الخبر المأساوي يفطر قلبي. أرسل كل حبي وصلواتي لعائلته وأحبائه. تأخذ أغنيتنا For You معنى جديدًا تمامًا بالنسبة لي الآن. ارقد بسلام".
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