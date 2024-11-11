شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: أنا بخير وصحتى زى الفل وبشكر كل اللى سأل عليا والان مع تفاصيل الخبر

طمأن الكينج محمد منير الجمهور على حالته الصحية، في تصريح لليوم السابع، مؤكدا أن حالته الصحية بخير قائلا: "أنا بخير وزي الفل وموجود في بيتي حاليا بشكر كل جمهوري وكل الناس اللي سالت عليا أنا الحمدلله كويس ووسط أهلي وصحابي".

وكان الكينج محمد منير قد أعرب عن سعادته بالمشاركة في احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر مؤخرا باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا سعادته الشديدة بشكر السيد الرئيس له.

وقال محمد منير، في تصريح مؤخرا لـ"الخليج 365": "أنا في غاية السعادة بالغناء في هذا الحفل أمام السيد الرئيس، وخاصة بشكر الرئيس لي، وسعيد بلقائه".

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لأغنية "يبهروك" لمحمد منير وأنغام، في ختام احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة مؤخرا.