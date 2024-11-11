شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد "السناجل" الأغانى اتعملت علشانك.. عبرت عن وحدة وعزلة وشعور بالانطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحتفل اليوم الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر، بعيد العزاب أو ما يطلق عليه عيد "السناجل"، وعلى الرغم من أن شعور الوحدة من الشعور المخيفة التي يعانى منها الأشخاص الرافضون فكرة الارتباط والزواج، خوفًا من الفشل أو نتيجة لمخاوف عديدة تتعلق بالخوف من تحمل المسؤولية، لكن مشاعر الوحدة من أكثر المشاعر التي يقاومها الشخص السنجل يوميا، وقد تكون دافع أمامه للتخلص من مخاوفه والتفكير في فكرة الارتباط.

وقد سيطرت فكرة "العزوبية" على الكثير من الأغاني التي قدمت خلال الفترة الأخيرة التي تعبر عن هذه الحالة بما تحمله من مشاعر سلبية وإيجابية في آن واحد، لذا إذا كنت من فريق "السناجل" فيمكنك الاستمتاع بهذه القائمة من الأغاني التي تعبر عن حالتك وتشعر عند سماعها إنك لست الخائف الوحيد من الارتباط.

أغنية سنجل

تغنى الفنان عمرو دياب بأغنية "سنجل" وهى من الأغاني الشهيرة التي تعبر عن هذه الحالة، والتي ركزت على مشاعر الفرح والحرية التي تسيطر على الشخص الذى اتخذ قرار الانفصال بعد تجربة ارتباط مريرة وهى من المراحل الأولى التي قد يشعر بها الشخص بعد الانفصال.

وحدى لكن ونسان

تغنى الكينج محمد منير رائعة من أم روائعه الفنية، وهي وحدي لكن ونسان، والتي تعبر عن حالة الوحدة التي قد تمنحك شعور بالراحة والعزلة التي قد يحتاجها الشخص من حين لأخر لاستعادة رحلته من جديد

"عاوز أبقى سنجل"



هذه الأغنية من إحدى الأغاني الشهيرة لفريق شارموفرز، التي تعبر عن حالة الارتباك والحيرة والتردد لدى البعض بين الشعور بالرغبة في الارتباط تارة وترك الوحدة والعزلة وبين الخوف من عواقب العلاقات العاطفية التي قد تكون نهايتها صدمة ونقطة فارقة في حياة البعض.

محصلش حاجة



تطرقت هذه الأغنية للديفا" سميرة سعيد"، إلى حالة الارتباك التي تسيطر على مشارعنا بعد الانفصال بين الندم والحنين للذكريات واللوم في بعض الأوقات، وبين الشعور بالحرية والانطلاق بعد الخروج من تجربة سامة قد أخذتك الكثير من روحك وشغفك.

زمن المجاملة



من أكثر أغانى الهضبة عمرو دياب التي عبرت عن الشعور بالاستحقاق والرغبة في العزلة والوحدة بدلا من التورط في علاقات عاطفية سامة، تجلب لقلبك الكثير من المتاعب على حساب راحتك النفسية.

اختياراتي



واحدة من أغاني أحمد سعد التي تمتعت بجماهيرية كبيرة، وتعبر عن إحساس الخوف من الاختيار من جديد نتيجة القرارات الخاطئة التي تجعلنا نرغب في الوحدة واختيار العزلة بدلا من التورط في علاقة حب فاشلة.