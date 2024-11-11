شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى ودينا الشربينى ولميس الحديدى فى عزاء والدة مفيدة شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت كل من الفنانة دينا الشربيني والإعلاميتين مني الشاذلى ولميس الحديدى على تقديم العزاء للإعلامية مفيدة شيحة في وفاة والدتها بمسجد المشير بالتجمع.

وحضر أيضا كل من: الفنان أشرف زكي والمخرج مجدى أبو عميرة ورضوى الشربيني ومنى عبد الغني وأميرة العايدى وعلاء الكحكي وريهام سعيد.

كان قد حضر منذ قليل كلاً من الفنانة شذى و دعاء فاروق ونانسي عادل و هبه الاباصيري وسهير شلبي وشيرين الشايب وإيمان رياض وسهير جودة .

وحرص عدد من الأصدقاء المقربين لـ الإعلامية مفيدة شيحة، على حضور جنازة والدتها التي شيع جثمانها من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة.

ورحلت والدة الإعلامية مفيدة شيحة، فى منتصف ليلةاول أمس، وتقدم برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على مدار 10 سنين الذى يذاع على قناة CBC، وتشارك في تقديمه الإعلاميتين منى عبد الغني وسهير جودة، ويُذاع من السبت للأربعاء على قناة cbc، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لتعلن عن مغادرته وتقديم برنامج بعنوان الستات.