رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى قدامى المحاربين

رسالة شكر من الأمير هاري للمحاربين القدامى

خدمة الأمير هاري في الجيش

الأمير هاري ينشر الوعي بقضية الصحة النفسية

، دوق ساسكس، البالغ من العُمر 40 عاماً، دائماً حريص على دعم مختلف الفئات، سواء كانوا مرضى أو أشخاص يحتاجون رعاية، وغيرهم من الفئات، ولم ينسَ بالطبع المحاربين القدامى في يوم الذكرى، لذلك أصدر بياناً يهدي من خلاله كلمات مؤثرة لهم تحمل الكثير من الحب العميق والاحترام والتقدير لدورهم.في 11 نوفمبر، كتب، في بيان: "أؤكد من جديد إعجابي وتقديري مدى الحياة للخدمة والتضحيات التي قدمتموها أنتم وعائلاتكم سواء في أوقات الصراع أو السلام. لقد لعبتم دوراً حيوياً في الدفاع عن قيم الحرية والأمن. هذه القيم تربطنا معاً وقد شكلتكم كقادة نماذج يحتذى بها".وتابع البيان: "في وقت يسوده عدم اليقين العالمي، تذكروا الوحدة والهدف الذي حدد خدمتكم، يجب أن ترشدنا هذه الروح نفسها جميعاً في مواجهة تحديات اليوم. إن القدوة والأخلاق تثبت أن القوة الحقيقية تكمن في قدرتنا على التوحد ومواجهة العقبات التي تواجهنا".وأضاف: "مساهماتكم لا تتوقف رغم أنكم لم تعودوا ترتدون الزي العسكري، كما أن الشعور بالتقدير لما فعلتموه من أجل بلدانكم يجب ألا يتوقف أيضاً، فليكن اليوم بمثابة تذكير بأن المقياس الحقيقي للامتنان ليس بالكلمات وحدها، ولكن في أفعالنا وجهودنا المستمرة لبناء عالم يستحق التضحيات التي قدمها منْ سبقونا وحمايته للأجيال القادمة".وفي الختام قال: "إلى جميع الذين خدموا – في الماضي والحاضر – أقدم خالص احترامي وشكري. لقد أحدثت خدمتكم تأثيراً دائماً وإيجابياً على مجتمعاتنا ودولنا ومستقبلنا المشترك".يمكنكِ الاطلاع على: موقف طريف وطّد علاقة الأمير هاري بميغانEmbed from Getty Imagesيُذكر أنخدم في الجيش البريطاني لمدة 10 سنوات، وكرس معظم حياته منذ ذلك الحين لعمل المحاربين القدامى والأفراد العسكريين العاملين، بما في ذلك تأسيس Invictus Games في عام 2014، وهو حدث دولي متعدد الرياضات للجنود الجرحى والمصابين والمرضى والنساء العسكريات، سواء من المحاربين القدامى أو الذين ما زالوا في الخدمة.



في اليوم العالمي للصحة الفسية، الذي وافق 10 أكتوبر 2024، انضم الأمير هاري إلى المؤلف وعالم النفس الاجتماعي جوناثان هايدت، الذي قام بتأليف كتاب "الجيل القلق" Anxious Generation، لإجراء محادثة حول الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في الشباب.

في مقطع فيديو تمت مشاركته مع Fortune Well، بدأ دوق ساسكس، البالغ من العمر 40 عاماً، محادثتهما بالقول إنه "في كثير من الحالات، يسرق الهاتف الذكي طفولة الصغار".

وأشار هايدت إلى أن الأشخاص الذين وُلدوا بعد عام 1995 والذين يعيشون في بلدان ناطقة باللغة الإنجليزية يصلون إلى سن البلوغ بمعدلات عالية من القلق والاكتئاب وإيذاء النفس والانتحار بوصف كل ذلك نتيجة مباشرة للهواتف الذكية.

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شركات مواقع التواصل الاجتماعي: الآباء مسؤولون عن التربية

ومن جانبها -بحسب ما أشار إليه الأمير هاري- تشير شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأصابع الاتهام إلى الآباء بشأن أزمة الصحة النفسية المتزايدة، مستشهدة بأن تربية الأبناء ترجع إلى الآباء. وهذا ما رفضه هايدت قائلاً إنه بمجرد حصول الأطفال على هاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، تتحول بقية الحياة الأسرية إلى قتال حول وقت الشاشة، وهذا يحدث في كل مكان.

وبينما استمرت المحادثة؛ أضاف دوق ساسكس، وهو أب لابنه آرتشي، 5 أعوام، وليليبت، 3 أعوام، أنه تعلم من جلسات Archewell Foundation Insight Sessions أن الآباء يريدون أن يمتلك أطفالهم هاتفاً، خاصةً في حالة الطوارئ في المدرسة، ليرد هايدت: "امنحهم هاتفاً فقط، لا تمنحهم حاسوباً فائقاً متصلاً بكل شخص في العالم".



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