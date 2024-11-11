هيفاء وهبي حاضرة في منافسات سينما ودراما 2025‏

"بمية دهب" في رمضان 2025

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هيفاء وهبي مستمرة في التواجد السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:20 مساءً - استعادت الفنانة اللبنانيةنشاطها الفني على مستوى التمثيل خلال الأشهر الماضية بعدما شهدت الفترة الأخيرة وجوداً للفنانة اللبنانية على استحياء وخاصة في الدراما التلفزيونية، ومع الاستعداد للعام الجديد تستعد هيفاء وهبي للدخول فيه بقوة سواء على مستوى الدراما أو السينما وكذلك الغناء.تعمل حالياً على التحضير لمسلسل جديد يحمل اسم "" تأليف تامر عبد المنعم وإخراج مرقس عادل ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث تعمل الشركة المنتجة للعمل على إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، بعد انضمام الفنان أحمد صلاح حسني لفريق العمل بشكل رسمي لتقديم دور البطولة أمام هيفاء وهبي.وتعود هيفاء وهبي إلى الدراما التلفزيونية فيبعد غياب 6 سنوات، وتحديداً منذ تقديمها بطولة مسلسل "" الذي تم عرضه في رمضان 2018، وشاركها البطولة كلّ من نبيل عيسى، شيرين، زكي فطين عبد الوهاب، سامح الصريطي، محمد سليمان، باسل الزارو، نورين كريم، والعمل تأليف عبير سليمان، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج خيري بشارة.يمكنكِ قراءة.. أفلام مصرية في دور العرض قريباً.. أبرزها المستريحةوعلى مستوى السينما، تنتظرعرض فيلمها الجديد "" في دور السينما خلال، حيث تُجسد خلال الأحداث شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف، والفيلم يُشارك في بطولته بجانب هيفاء كلّ من بيومي فؤاد، محمودالليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.وتستمرفي التواجد السينمائي خلال السنوات الأخيرة خاصة بعدما عادت في عام 2022 إلى السينما بعد غياب 8 سنوات كاملة منذ بطولتها لفيلم "حلاوة روح" عام 2014، حيث قدمت هيفاء فيلم "أشباح أوروبا" عام 2022، وعُرض لها العام الماضي "2023" فيلم "رمسيس باريس"، وفي هذا العام تواصل التواجد بفيلم "ولاد المحظوظة".

وتفتتح هيفاء وهبي عام 2025 بإحياء حفل غنائي بأحد الفنادق الكبرى في دبي ليلة رأس السنة عبر حسابها، حيث روَّجت هيفاء للحفل عبر حسابها بموقع إنستغرام ونشرت برومو حفل رأس السنة، وكتبت في رسالة لجمهورها: "هكون معكم لنستقبل عام جديد بحفل رأس السنة في دبي".

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