لحظات رومانسية تجمع كندة علوش وعمرو يوسف والمشاهير يتفاعلون

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:20 مساءً - حرصت الفنانة كندة علوش، على توثيق اللحظات الرومانسية التي جمعتها بزوجها الفنان عمرو يوسف أثناء تواجدهما سوياً في إحدى المناسبات، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "مع قلبي.. تصوير هنا الزاهد".

كيف تفاعل المشاهير والنجوم مع صور كندة علوش وعمرو يوسف؟

وتفاعل عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني، مع الصور التي نشرتها كندة علوش برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف، من بينهم النجمة هنا الزاهد والتي كتبت قائلة: " ثنائي المفضل في كل الأوقات.. بارك الله فيكما"، الفنانة درة هي الأخرى تفاعلت مع اللحظات الرومانسية التي جمعت الثنائي بمجموعة من الرموز التعبيرية، والتي جاءت على هيئة قلوب حمراء، كما نالت الصور أيضاً استحسان عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني أبرزهم ظافر العابدين، إنجي المقدم، رشا المهدي وغيرهم.

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مشاركة كندة علوش في موسم دراما رمضان 2025

تعود النجمة كندة علوش إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل يحمل اسماً مؤقتاً وهو "ناقص ضلع"، ويشاركها بطولة العمل النجمتان نيللي كريم وروبي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مُهاب طارق، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم 2025، ويأتي هذا بعد مرور ثلاث سنوات على غياب كندة عن الدراما التلفزيونية.

مشاركة درامية سابقة

جدير بالذكر، أن آخر أعمال كندة علوش التلفزيونية مسلسل "ستات بيت المعادي"، الذي عرض في نهاية 2021، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.

ودارت أحداثه حول ثلاث نساء متزوجات في المنزل ذاته، ولكن في حقبات مختلفة من الزمن هن مريم، شريهان ورضوى، حيث يُجبرن على اتخاذ قرارات متماثلة في سبيل التغلب على تحديات زواجهن وبعد اكتشاف خيانة أزواجهن لهن.



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أحدث أعمال كندة علوش السينمائية

أما أحدث بطولات كندة السينمائية، فجاءت من خلال ثلاثة أفلام عالمية، وهي؛ نزوح للمخرجة سؤدد كعدان، والذي شارك في أكثر من 20 مهرجاناً سينمائياً دولياً، من بينها مهرجان فينيسيا، حيث فاز بجائزتين من المهرجان. وفيلما "السباحتان" (2021) الذي افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، و"باص 22" (2023) الذي جاء عرضه العالمي الأول بنفس المهرجان.



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