بالصور- كلوي كارداشيان تحتفل بعيد ميلاد إبنة أخيها روب بأجواء من الفرح

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان بعيد ميلاد إبنة شقيقها روب كارداشيان التي تحمل إسم دريم، وذلك بعد إتمامها سنها الثامن، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور من حفل عيد الميلاد بأواء من الفرح و السعادة، و علق بالقول: "حلمي دريم أصبح عمرها 8 اليوم !!!!!!".



و في قت سباق، إحتفلت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان بعيد ميلاد والدتها كريس جينر، من خلال مجموعة صور تجمعهما منذ الطفولة وحتى اليوم، بالإضافة إلى مواقف مميزة تجمعهما، وعلقت كلوي على المنشور بكلمات من الحب و التقدير قائلةً: "الغناء بأعلى رئتي "عيد ميلاد سعيد يا أمي !!" لا توجد كلمات يمكن أن تعبر بشكل كامل عن مقدار ما تعنيه بالنسبة لي، لكنني سأحاول، لأنك تستحقين أن تعرفي. منذ اليوم الأول، كنت عالمي، صخرتي، أعظم مصدر للحب. (مع والدي) أمي بدونك لا يوجد شيء أنت كل شيء بالنسبة لي وأكثر من ذلك بكثير! لقد علمتني الكثير - كيف أحب من دون قيد أو شرط، وكيف أكون قوية حتى عندما تبدو الأمور مستحيلة، وكيف نظهر التعاطف حتى عندما لا نرغب في الضحك. حكمتك، ​​وحماسك للحياة، وحبك هي الصفات التي أحبها أكثر. لا يوجد عالم أو حياة لا تضعك فيها بجانبي. أنتِ تجعلين كل لحظة أقضيها معك لا تنسى! أنتِ تجعلين الحياة تستحق العيش! أنتِ تذكرني أن كل يوم من أيام الحياة هو احتفال! أنتِ تذكرني بأن أعيش وليس مجرد الوجود. أنتِ تذكرني بالرقص بقدر ما أستطيع. أنتِ تجعليني أصدق أنني أستطيع فعل أي شيء في أي وقت، وتجعلين الحياة تبدو رائعة جدًا! إلى الأم الأكثر نكرانًا للذات، والجمال، واللطف، والمحبة على هذا الكوكب - عيد ميلاد سعيد !!مارتيني ضخم تحياتي لأكبر إلهام لي، ملكة عالمي!! مارتيني تحية لحياة كل حفلة، للمرأة التي تجعلني أضحك حتى أبكي. حارسة البوابة لكل ما هو مقدس ومميز! حاملتنا السرية، حلالة المشكلات، نبض قلبي، أستاذتي، مكاني الآمن، أفضل صديقة لي! حياتي كلها! عالمي! جارتي مدى الحياة عيد ميلاد سعيد يا أمي !!!".

