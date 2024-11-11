رامي جمال يشعل حماس الجمهور لألبومه الجديد.. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان المصري رامي جمال حماس الجمهور بعد إعلانه عن الإنتهاء من العمل على ألبومه الجديد، حيث قام بنشر صورة له عبر حسابه الخاص، علق عليها بالقول: "الحمد لله انتهيت منّ ألبومي الجديد مش لاقيكي شكرا لكل الصناع العباقره الموجودين لجمال فنهم وحبهم وانا دايما بشوف الحب في العمل لا يقل اهميه عن جوده الفن ودي نعمه ربنا رازقني بيها من اول يوم شغل شكرا لشركتي الغاليه وشكرا لاداره أعمالي وتيم السوشيال ميديا وأهلي وزوجتي وان شاء الله قريب جدا هنسمع الالبوم سوا".



و في وقت سابق، نشر الفنان المصري رامي جمال على خاصية الحالة على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بزوجته ناريمان، حيث احتفل بعيد ميلادها وعيد زواجهما العاشر.

وأورد رامي جمال تعليقاً: "كل سنة وإنتي طيبة وبصحة وسعادة وصاحبتي، وبنتي وبحبك جدًا يا بنت الأصول، عيد ميلادك وعيد جوازنا، وعقبال العمر كله".

