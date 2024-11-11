شكرا لقرائتكم خبر عن محمد البسيوني يستضيف الشارك فاروق وعبد الله في ثاني حلقات Beyond the Tank والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المذيع محمد البسيوني، كلاً من الشارك محمد فاروق، والشارك عبد الله سلام، في ثاني حلقات برنامجه Beyond the Tank الذي يقدمه ويسرد من خلاله كواليس تصوير برنامج Shark Tank ويتحدث مع رواد الأعمال عن تجاربهم ورحلاتهم في عالم البيزنس ورجال الأعمال.

ومن المقرر أن يستضيف البسيوني الشاركس يوم الخميس المقبل 14 نوفمبر في أحد المسارح بمنطقة الشيخ زايد، وهي الحلقة الثاني للبرنامج بعد استضافته للشارك أحمد طارق منذ أسابيع قليلة.

يعد برنامج "شارك تانك - Shark Tank"، أهم وأكبر برنامج رواد الأعمال في مصر والعالم العربي، ويشارك فيه لجنة تحكيم تضم 5 من أكبر رجال الأعمال في مصر وهم أحمد السويدي، وعبدالله سلام، ومحمد فاروق، وأيمن عباس، ومحمد منصور.

وكان قد ضم الموسم الثاني من "شارك تانك - Shark Tank"، مفاجآت كثيرة منها انضمام "شاركس" جدد، وهو مصطلح يُطلق على رجال أعمال جدد يشاركون في الموسم الثاني للبرنامج ما يعد ثقلًا جديدًا وإضافة قوية للبرنامج.

وحقق الموسم الثاني من البرنامج نجاحاً كبيراً وأحدث ضجة إعلامية كبيرة من خلال حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجم استثمارات تخطى 70 مليون جنيه مصري.

البرنامج يدور حول تقديم رواد الأعمال الشباب مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم بطرق جذابة في محاولة لإقناع اللجنة بتمويل هذه المشروعات المميزة من خلال عروض قوية، وسط مفاجآت عديدة ومثيرة تشهدها الحلقات.