شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من خالد كمال لمخرجى مسلسل ساعته وتاريخه وأحمد عادل يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الممثل خالد كمال، رسالة شكر لكل من المخرجين أحمد عادل، وعمرو موسي، بعد مشاركته معهما في إحدى حلقات مسلسل "ساعته وتاريخه"، المقرر عرضه 5 ديسمبر المقبل على فضائية DMC، ونشر صور تجمعهما من كواليس التصوير عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب: "الاثنين دول هما المخرجان الشابان الكبيران عمرو موسى وأحمد عادل، اشتغلوا كمخرجين ف مسلسل ساعته وتاريخه، اللي هيتعرض على قناة DMC".

وأضاف: "حقيقي اثنين مخرجين غاية فى الأهمية والشطارة والاحتراف، تشرفت بإني اشتغلت حلقه ف المسلسل ده مع المخرج احمد عادل، اللي كنت رايح اشتغل معاه الحلقة و فاكر ان مكسبي منها حدوته حلوه و دور مميز و قرشين، عشان بعد 3 أيام تصوير ربنا يقولي لاء، مكسبك الحقيقي المخرج الشاب ده، محضًر شغله كويس جدا وكله حيوية و إخلاص لتنفيذه، زائد وعيه بالشخصيات بحساسية شديدة مع براعة ف توجيه الممثل، حاجة تشرح القلب وتدعو للتفاؤل الشديد بالجيل ده، تقدروا دلوقتي تشوفوا التيزر نزل (ساعته وتاريخه) ده شغلهم وتعبهم اللي أنا فرحان بيه جدا، تحية من قلبي لعمرو موسى وأحمد عادل اللي أساميهم هتبقي زي الجنيه الدهب بكره القريب إن شاء الله، وهفضل دايما مستني اللحظة اللي هيكلموني فيها تاني عشان أروح أتشرف وأستمتع بالشغل معاهم".



المخرج أحمد عادل والفنان خالد كمال

وسرعان ما حرص المخرج أحمد عادل، على مشاركة البوست عبر حسابه الشخصي وكتب: "شكرا بجد على كلامك الجميل ده وعلى دعمك، دي شهادة ليا أنا مش هقدر أوصف أد إيه اتبسطت بالشغل معاك، ومش محتاج أتكلم على موهبتك اللي تفرح أي مخرج يشتغل معاك وأتمنى تتكرر ألف مرة".