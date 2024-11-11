شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ومجدى أبوعميرة ومنى عبد الغني ورضوى الشربينى فى عزاء والدة مفيدة شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على تقديم العزاء للإعلامية مفيدة شيحة في وفاة والدتها بمسجد المشير بالتجمع، منهم الفنان أشرف زكي والمخرج مجدى أبو عميرة ورضوى الشربيني ومنى عبد الغني وأميرة العايدى وعلاء الكحكي وريهام سعيد.

كان قد حضر منذ قليل كل من: الفنانة شذى ودعاء فاروق ونانسي عادل وهبة الأباصيري وسهير شلبي وشيرين الشايب وإيمان رياض وسهير جودة.

وحرص عدد من الأصدقاء المقربين للإعلامية مفيدة شيحة، على حضور جنازة والدتها التي شيع جثمانها من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة.

ورحلت والدة الإعلامية مفيدة شيحة، فى منتصف ليلة أول أمس، وتقدم برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على مدار 10 سنين الذى يذاع على قناة CBC، وتشارك في تقديمه الإعلاميتين منى عبد الغني وسهير جودة، ويُذاع من السبت للأربعاء على قناة cbc، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لتعلن عن مغادرته وتقديم برنامج بعنوان الستات.



اشرف زكي ومجدى ابوعميرة ومني عبد الغني ورضوى الشربيني يقدمون العزاء في والدة مفيدة شيحة