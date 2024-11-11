شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فضلوا الفن على الزواج بمناسبة يوم السناجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الكثير من الشباب والفتيات بـ"يوم العزاب" 11 نوفمبر، الذين لم يسبق لهم الدخول في قصة حب أو الزواج، والأمر ليس بعيدًا عن الوسط الفني فهناك الكثير من النجوم لم يسبق لهم الزواج وفضلوا الفن وله أولوية في حياتهم الشخصية.

يعتبر الفنان أحمد عيد من أشهر الفنانين العزاب، فقد تأثر بتجارب المحيطين به والتي كان أغلبها قصص زواج فاشلة تنتهى بالانفصال، وقال في لقاء تليفزونى سابق إن الزواج ليس بالأمر السهل ومسئولية صعبة والأمر في النهاية يخضع للقدر.

والفنان محمد محيي أحد أشهر الفنانين العزاب، فبالرغم من أغنياته الرومانسية لم يتزوج أنه لم يكن ضد فكرة الزواج ولكنه لم يجد الشريكة المناسبة له التي تفهم طباعه وطبيعة عمله وحياته والنجمة نرمين الفقي من أشهر عازبات الوسط الفني، فكانت والدتها تخاف عليها من الزواج، كما أنها ما زالت تنتظر الزوج المناسب الذى يفهمها ويفهم طبيعة عملها والنجمة مى عز الدين والنجمة منة شلبى لم يقعوا في الحب.

والفنانة ناهد السباعى رغم أنها كانت ستتزوج ولكن بشكل مفاجئ وقبل إقامة مراسم الزواج بساعات ألغت زواجها بحجة أنها تخاف من مسئولية تكوين أسرة وأن الأمومة سيكون عبئًا كبيرًا عليها والفنانة حورية فرغلي من الفنانات العازبات، فبعد وفاة خطيبها قبل حفل زفافهما بيوم واحد، فهى لم تعش قص حب أخرى.