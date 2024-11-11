شكرا لقرائتكم خبر عن شذى وسهير شلبي وهبة الأباصيري ونانسي عادل في عزاء والدة مفيدة شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مسجد المشير بالتجمع عدد من الإعلاميات لتقديم العزاء للإعلامية مفيدة شيحة فى وفاة والدتها التى رحلت عن عالمنا منتصف مساء أول أمس منهم الفنانة شذى ودعاء فاروق ونانسي عادل وهبة الأباصيري وسهير شلبي وشيرين الشايب وإيمان رياض.

وحرص عدد من الأصدقاء المقربين للإعلامية مفيدة شيحة، على حضور جنازة والدتها التي شيع جثمانها من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر مباشرة .

ورحلت والدة الإعلامية مفيدة شيحة، فى منتصف ليلة أول أمس، وتقدم برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على مدار 10 سنين الذى يذاع على قناة CBC، وتشارك في تقديمه الإعلاميتين منى عبد الغني وسهير جودة، ويُذاع من السبت للأربعاء على قناة cbc، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لتعلن عن مغادرته وتقديم برنامج بعنوان الستات .



























































































































































































عزاء والدة مفيدة شيحة