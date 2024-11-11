سامح حسين يعلن خروجه من موسم دراما رمضان 2025 

سامح حسين يعلن عن تأجيل عرض مسلسل "برمودا"‏

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:53 مساءً - بعد إعلان الفناندخول موسم رمضان 2025 مؤخراً من خلال مسلسل "برمودا". أعلن منذ قليل عن تأجيل عرض ‏المسلسل إلى ما بعد رمضان. وقد جاء هذا الإعلان عبْر حسابه الخاص بالـ فيسبوك.‏قام الفنان سامح حسين عبْر منشور بحسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الـ فيسبوك، بالإعلان عن تأجيل مسلسل "برمودا" وعدم ‏دخوله لمنافسات موسم دراما رمضان 2025؛ حيث قال: "مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. تأجيل مسلسل برمودا إلى ما بعد ‏رمضان".‏وتابع سامح حسين منشوره معلناً عن قرب عرض أحدث أعماله السينمائية فيلمي "تحت الطلب" و"استنساخ"؛ قائلاً: "وانتظروني قريباً، إن شاء الله، فى فيلمين: تحت ‏الطلب، واستنساخ" .‏

‏للمزيد: سامح حسين يعود إلى الدراما التليفزيونية بمسلسل برمودا: رمضان 2025‏

"ساندوتش عيال" آخر أعمال سامح حسين السينمائية

عرض للفنانمؤخرًا فيلم "ساندوتش عيال" وتدور أحداثه حول ارتفاع نسب الطلاق وتأثيرها السلبي على الأطفال. ويقوم الفنانبتجسيد دَور ‏محامٍ على خلاف ‏مع زوجته؛ فيقرر أن يطالب بحقوق الأطفال الذين وقع عليهم الضرر نتيجة حالات الطلاق بين والديهم. ويأتي ‏العمل في إطار من الكوميديا.‏يشارك بطولة فيلم "ساندوتش عيال" بجانب سامح حسين، كلٌّ من: نور قدري، إسماعيل فرغلي، إيمان السيد، إبرام سمير، يوسف ‏صلاح، منذر مهران، ‏نور حمزة، زياد الشرقاوي، جنى صلاح محمود، سامي مغاوري، مصطفى البنا، محمد توب، كريم كوجك. ومن ‏تأليف طارق رمضان، وإخراج هاني ‏حمدي.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».