سامح حسين يعلن خروجه من موسم دراما رمضان 2025 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:53 مساءً - بعد إعلان الفنان سامح حسين دخول موسم رمضان 2025 مؤخراً من خلال مسلسل "برمودا". أعلن منذ قليل عن تأجيل عرض المسلسل إلى ما بعد رمضان. وقد جاء هذا الإعلان عبْر حسابه الخاص بالـ فيسبوك.
وتابع سامح حسين منشوره معلناً عن قرب عرض أحدث أعماله السينمائية فيلمي "تحت الطلب" و"استنساخ"؛ قائلاً: "وانتظروني قريباً، إن شاء الله، فى فيلمين: تحت الطلب، واستنساخ" .
يشارك بطولة فيلم "ساندوتش عيال" بجانب سامح حسين، كلٌّ من: نور قدري، إسماعيل فرغلي، إيمان السيد، إبرام سمير، يوسف صلاح، منذر مهران، نور حمزة، زياد الشرقاوي، جنى صلاح محمود، سامي مغاوري، مصطفى البنا، محمد توب، كريم كوجك. ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هاني حمدي.
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سامح حسين يعلن عن تأجيل عرض مسلسل "برمودا"قام الفنان سامح حسين عبْر منشور بحسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الـ فيسبوك، بالإعلان عن تأجيل مسلسل "برمودا" وعدم دخوله لمنافسات موسم دراما رمضان 2025؛ حيث قال: "مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. تأجيل مسلسل برمودا إلى ما بعد رمضان".
وتابع سامح حسين منشوره معلناً عن قرب عرض أحدث أعماله السينمائية فيلمي "تحت الطلب" و"استنساخ"؛ قائلاً: "وانتظروني قريباً، إن شاء الله، فى فيلمين: تحت الطلب، واستنساخ" .
للمزيد: سامح حسين يعود إلى الدراما التليفزيونية بمسلسل برمودا: رمضان 2025
"ساندوتش عيال" آخر أعمال سامح حسين السينمائيةعرض للفنان سامح حسين مؤخرًا فيلم "ساندوتش عيال" وتدور أحداثه حول ارتفاع نسب الطلاق وتأثيرها السلبي على الأطفال. ويقوم الفنان سامح حسين بتجسيد دَور محامٍ على خلاف مع زوجته؛ فيقرر أن يطالب بحقوق الأطفال الذين وقع عليهم الضرر نتيجة حالات الطلاق بين والديهم. ويأتي العمل في إطار من الكوميديا.
يشارك بطولة فيلم "ساندوتش عيال" بجانب سامح حسين، كلٌّ من: نور قدري، إسماعيل فرغلي، إيمان السيد، إبرام سمير، يوسف صلاح، منذر مهران، نور حمزة، زياد الشرقاوي، جنى صلاح محمود، سامي مغاوري، مصطفى البنا، محمد توب، كريم كوجك. ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هاني حمدي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».