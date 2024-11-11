 منى زكي تعلّق على تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 

منى زكي عن تكريمها من مهرجان البحر الأحمر: جائزة تعني لي الكثير

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"ضي" فيلم افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:53 مساءً - عبّرت الفنانةعن سعادتها بالتكريم الذي سوف تحظى به من قِبل إدارة، باعتبارها رمزاً من رموز السينما المصرية، وذلك خلال فعاليات دورته الرابعة المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر.وقد شاركت الفنانة منى زكي متابعيها عبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، الملصق الخاص بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ معلقة: "أودّ أن أُعرب عن خالص امتناني لمجلس إدارة مهرجان البحر الأحمر على تقدير رحلتي ومساهماتي بهذه الجائزة، إنها تعني الكثير بالنسبة لي، وأنا أتطلع بشغف إلى المهرجان القادم".أعلن المهرجان عن اختيار فيلم "ضى"- سيرة أهل الضي، إخراج كريم الشناوي، وتأليف هيثم دبور؛ ليكون فيلم الافتتاح في الدورة الرابعة، وقد عبّر المهرجان عن سعادته لاختيار الفيلم في الافتتاح؛ لما يحمله من لغة سينمائية مختلفة ومميزة، بالإضافة إلى قصته الساحرة.ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه. والفيلم بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد من المصريين: حنين سعيد، وبدر محمد. ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوى.

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تفاصيل ظهور منى زكي في فيلم "الست"

من ناحية أخرى، تجسّد الفنانةفي فيلم "الست" شخصية أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني. والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. ومن إنتاج: الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، وصندوق بج تايم، وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير. وقد استعانوا بفريق عالمي لعمل المكياچ، وفريق عالمي للصوت، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.على جانب آخر، اختارت نقابة السينمائيين المصرية فيلم "رحلة 404" لـ منى زكي؛ ليمثل مصر في المشاركة في الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، سما إبراهيم، نورا شعيشع. وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».