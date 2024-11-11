محمد هنيدي يعلن عودته لدراما رمضان بمسلسل شهادة معاملة أطفال

محمد هنيدي يعلن مشاركته برمضان 2025‏

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:53 مساءً - أعلن الفناندخوله إلى منافسات موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، بعد تراجعه عن تقديم ‏سيناريو مسلسل "عم قنديل". يأتي مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج وائل فرج.كشف الفنان محمد هنيدي عن الملصق الدعائي لمسلسله "شهادة معاملة أطفال" عبْر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" معلناً ‏دخوله لمنافسات موسم دراما رمضان 2025. وقد جاء تعليقه كالتالي: "بسم الله. توكلنا على الله. مسلسل شهادة معاملة أطفال في ‏رمضان. ربنا يكرمنا".‏

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آخر أعمال محمد هنيدي

يُذكر أن النجمقد عُرض له في 2024 مسرحية "ميوزيكال سكوول"، بطولة: نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، أحمد ‏سلطان، محمود حافظ. وقد دارت أحداثها حول الأستاذ رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة، الذي يعود بعد سنوات من الغياب إلى إدارة ‏المدرسة، وهناك يواجه عدة مواقف كوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم.يُذكر أن آخر أعمالالدرامية قد جاءت من خلال مسلسل "أرض النفاق"، وشاركه في بطولته كلٌّ من: الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وهنا ‏شيحة وعدد كبير من الفنانين. وهو مأخوذ عن قصة للكاتب يوسف السباعي. وتم تقديمها في السينما من قبلُ في فيلم حمل الاسم نفسه، ‏وقام ببطولته كلٌّ من: فؤاد المهندس وشويكار.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».