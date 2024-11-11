بإطلالة أميرات.. ميرنا جميل تتألق بالذهبي مع تاج على رأسها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ميرنا جميل على متابعيها بلوك بغاية الجمال، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان رائع باللون الذهبي اللامع بكمين طويلين من الشيفون الشفاف ذات تصميم مميز، مع تاج على رأسها، و إعتمدت تسريحة جميلة لشعرها، مع مكساج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت ميرنا جميل مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية الفنان المصري عمرو دياب "نور العين"، مرتدية كروب توب باللون الأبيض من دون أكمام، وتنورة واسعة وطويلة ذات فتحة حتى الركبة، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

