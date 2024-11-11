ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة الكويتية روان بن حسين الجمهور بإطلالتها الجديدة، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك لامع بغاية الأناقة و الجمال، مرتدية فستاناً طويلاً وضيق باللون البيج البراق ذات تصميم مميز، بكمين طويلين أوف شولدر، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها.
و حملت روان بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 39,658 دولار.
وكانت نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور، ظهرت فيها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "سلامي"، وأطلت بلوك كاجوال، فكانت ترتدي توب ضيقة باللون الأخضر زينت بالريش، وبكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز الأزرق.
كانت هذه تفاصيل خبر روان بن حسين تضج نعومة وأناقة بفستان لامع.. وسعر خيالي لحقيبة يدها من Hermès لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.