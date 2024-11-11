روان بن حسين تضج نعومة وأناقة بفستان لامع.. وسعر خيالي لحقيبة يدها من Hermès

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة الكويتية روان بن حسين الجمهور بإطلالتها الجديدة، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك لامع بغاية الأناقة و الجمال، مرتدية فستاناً طويلاً وضيق باللون البيج البراق ذات تصميم مميز، بكمين طويلين أوف شولدر، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها.



و حملت روان بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 39,658 دولار.

وكانت نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور، ظهرت فيها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "سلامي"، وأطلت بلوك كاجوال، فكانت ترتدي توب ضيقة باللون الأخضر زينت بالريش، وبكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز الأزرق.

