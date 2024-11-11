شكرا لقرائتكم خبر عن رايان رينولدز يكشف عن أكبر إهانة فى تاريخ الأوسكار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى رايان رينولدز عما يعتقد أنه أكبر إهانة في تاريخ الأوسكار، في حديثه في بودكاست Variety's Awards Circuit، أكد رينولدز إنه يريد أن يرى المزيد من الأفلام الكوميدية التي تعترف بها الأوسكار، مما دفعه بعد ذلك إلى مشاركة أكبر إهانة له، حيث صرح رينولدز قائلاً: "يعتبر عدم حصول زميلى إيدي ميرفي على جائزة الأوسكار عن فيلم The Nutty Professor، هي أكبر إهانة في تاريخ الأوسكار".

فى نفس السياق كشف رينولدز عن إقناعه للمغنية العالمية مادونا بالموافقة على استخدام أغنية "Like A Prophet" في فيلم Deadpool & Wolverine.

في الفيديو الترويجى الأخير لفيلم Deadpool & Wolverine، يمكن لمشاهديه الاستمتاع بأغنية مادونا التي طرحت فى 1989 كجزء من الفيديو، ومن ثم تحدث رينولدز والمخرج شون ليفي عن مقابلة مادونا والحصول في النهاية على إذنها لاستخدام الأغنية في Deadpool & Wolverine.

وفقا للتقرير الذى نشر على موقع People قال ليفي إنهم ذهبوا لزيارة مادونا ليطلبوا منها إذنها لاستخدام الأغنية في Deadpool & Wolverine، وأوضح ليفي: "لقد تضمن الأمر زيارة شخصية إلى مادونا، حيث أظهرنا لمادونا التسلسل الذي سيتم فيه استخدام أغنية "Like a Prophet".

وأضاف رينولدز: "مادونا لا تفرط في أغانيها، وخاصة هذه الأغنية، لقد كان طلب ذلك أمرًا كبيرًا وبالتأكيد استخدامه أكبر، ولهذا ذهبنا إليها والتقينا بها وأظهرنا لها كيف يتم استخدامها وأين ولماذا".

وقال ليفي إنه شعر وكأنهما "يلتقيان بالملوك" خلال الزيارة، كما قال رينولدز مازحا إنه سأل أحد أعضاء فريق مادونا كيف يجب أن يخاطبها، وأوضح: "هل يُسمح لي أن أقول فقط "مادونا"؟ مثل "مرحباً مادونا، أنا رايان".

منحتهم مادونا الإذن باستخدام الأغنية وعرضت أيضًا على فريق Deadpool & Wolverine بعض الملاحظات حول أفضل طريقة لاستخدام الأغنية في الفيلم.

وأضاف رينولدز: "لقد أعطت ملاحظة رائعة ونحن استفدنا منها".