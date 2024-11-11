شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروجه من المستشفى.. صالح العويل بكواليس مسلسل جودر مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان صالح العويل مؤخرًا بكواليس مسلسل جودر، إذ ظهر فى الكواليس بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد سويًا، وذلك بعدما تطورت الحالة الصحية للفنان صالح العويل للأفضل وخرج من المستشفى بعد فترة من الاستمرار بها، وكان يحرص على زيارته فيها الفنان ياسر جلال إذ ظهر أكثر من مرة وهو يتردد على زيارته.





صالح العويل

وهو ما دفع نجل صالح العويل لشكره فى أكثر من مناسبة بسبب سؤاله الدائم على والده فى محنته الصحية.





صالح العويل على كرسى متحرك بجانب ياسر جلال

من ناحية أخرى سبق وكشف الفنان صالح العويل عن كواليس آخر أعماله فى مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز قائلا فى حواره مع تليفزيون الخليج 365، قائلا: "تشرفت بالعمل مع الساحر محمود عبد العزيز الذى جمعنى معه مشاهد ضمن أحداث العمل، وكذلك المخرج الرائع عادل أديب، وعلى الرغم من أن يوم تصوير المشاهد حدث معى بعض الأمور من عطلة سيارتى والتأخير عن التصوير إلا أن صناع العمل تقبلو ذلك ولم يتضايقوا".





صالح العويل





ياسر جلال فى مشهد مع صالح العويل