شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلاً ضخمًا بأكبر حضور جماهيرى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليلة مميزة عاشها جمهور تامر حسني بحفله الأخير الذى شهد أكبر عدد حضور جماهيري في تاريخ الإمارات فى مهرجان بحفل افتتاح القرية العالمية بدبي.

وأكد الأستاذ أسامة رشدي المنسق العام لمهرجان القرية العالمية بدبي، أن هذا العدد لم يحدث من قبل مع أي فنان عربي أو أجنبي مؤكدًا أن شعبية الفنان تامر حسني بالفعل استثنائية وذلك خلال الأرقام والإحصائيات وغير مسبوقة حيث حضر له من قبل 400 ألف شخص بالمغرب فى رقم ضخم لم ولن يحدث مرة أخرى مع أي فنان عربي أو أجنبي في التاريخ، كما شهد الحفل الأخير فى الإمارت حضورًا كبيرًا جدًا.

جدير بالذكر أن النجم تامر حسنى انتهى مؤخرًا، من تصوير فيلمه الجديد "رى ستارت"، واحتفل مع باقى فريق العمل بالانتهاء منه وتقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "ري ستارت" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وعصام السقا وباسم سمرة ومحمد ثروت وميمي جمال وإخراج سارة وفيق، ويظهر خلال العلم عدد من ضيوف الشرف.

وتتعاون المخرج سارة وفيق مع النجم تامر حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سوياً فيلم "مش أنا"، والذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه فى السينمات وحقق أراقما قياسية، وشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين.

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.



تامر حسنى



حضور جماهيري كبير



حضور ضخم لتامر حسنى