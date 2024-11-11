شكرا لقرائتكم خبر عن والد تامر عبد المنعم يغادر غرفة العمليات عقب إجراء جراحة في مفصل الفخذ والان مع تفاصيل الخبر

غادر منذ قليل الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، والد الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية غرفة العمليات بعد إجراء جراحة ناجحة في الفخذ.

وكان الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم تعرض للسقوط منذ أيام وتم حجزه بإحدى مستشفيات الدقى لإجراء جراحة تثبيت مفصل الفخذ.

وكان الفنان تامر عبد المنعم قد نشر صورة له برفقة والده وهما بالمستشفى وعلق عليها : في تمام السادسة صباحا رن جرس الباب وعندما إستيقظت أدركت أن هناك مصيبة ما تنتظرني خلف باب الشقة ومع فتحي له أخبرتني مساعدة والدي أنه قد سقط في الحمام ويتألم بشدة.

وتابع تامر عبد المنعم صعدت مسرعا إلى الطابق الخامس ووجدته متألما بالفعل ولا يستطيع التحرك من وضعية السقوط .. يا له من شعور قاسي قد ألم بي .. إنني عاجز عن تخفيف هذا الألم عن والدي الذي طالما كان يخفف عني الألم ..



أجريت إتصالاتي مع أستاذ العظام الدكتور إيهاب صالح وأستاذ القلب الدكتور عماد عوض وطبيبه المعالج ونسقت الحالة وعلى الفور اتصلت بالإسعاف وحضر المسعفون وانتقلنا إلى المستشفي وقاموا بالفحوصات وعلينا الآن ضبط حالته الصحية حتى نتمكن من إجراء العملية الجراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ .