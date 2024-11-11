شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة التى وافتها المنية منتصف ليلة أول أمس بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس.

الإعلامية مفيدة شيحة

ورحلت والدة الإعلامية مفيدة شيحة، فى منتصف ليلة اول أمس، وتقدم برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على مدار 10 سنين الذى يذاع على قناة CBC، وتشارك في تقديمه الإعلاميتين منى عبد الغني وسهير جودة، ويُذاع من السبت للأربعاء على قناة cbc، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لتعلن عن مغادرته وتقديم برنامج بعنوان الستات.



















































































