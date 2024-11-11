أكرم حسني يعلن عن موعد عرض مسرحية ألف تيتة وتيتة بموسم الرياض 

بوستر مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

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"تطبق الشروط والأحكام" آخر تجارب أكرم حسني المسرحية

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"الكابتن" مسلسل أكرم حسني في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - يستعد النجملعرض مسرحيته الجديدة بعنوان: ""، وذلك على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر الجاري.ويشارك "أكرم" بطولة المسرحية عددٌ من النجوم، وهم: بيومي فؤاد، بدرية طلبة، ميرنا جميل وآخرون. ومن إخراج أوتاكا. وتأليف مهاب حسين، أحمد سعد والي، طه زغلول.وقد شارك الفنان أكرم حسني محبيه ومتابعيه البوستر الرسمي للمسرحية عبْر صفحته على "إنستغرام"، والذي ظهر من خلاله برفقة نجوم العمل؛ معلقاً: "ألف تيتة وتيتة" على مسرح محمد العلي، الرياض من 21 إلى 25 نوفمبر".يمكنكِ قراءة: أكرم حسني وأنغام لأول مرة في ألبوم تيجي نسيب: إليكِ التفاصيلبالنسبة للمسرح، قدّممسرحية "" التي عُرضت في موسم الرياض الترفيهي بـخلال شهر نوفمبر الماضي، وكذلك في موسم جدة خلال شهر أغسطس الماضي. والمسرحية يشارك في بطولتها: أسيل عمران، بيومي فؤاد، إسماعيل فرغلي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب. ومن تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والي. وإخراج محمد أوتاكا.وقد سجّل أكرم حسني بـ"" تواجده على خشبة المسرح في المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة، بعدما قدّم: مسرحية "عطل فني" بمشاركة هشام ماجد وشيكو عام 2020. "حتى لا يطير الدكان" بمشاركة درة وبيومي فؤاد عام 2022. وجاء العام الماضي ليقدّم "تطبق الشروط والأحكام" في موسم الرياض، وحالياً يستعد لعرضها في موسم جدة.وقد حجز الفنانمكانه في موسم دراما رمضان 2025، بعدما تعاقد مؤخراً على بطولة مسلسل جديد بعنوان: ""، المكوّن من 15 حلقة. إخراج معتز التوني، ويجسّد خلال أحداث المسلسل شخصية كابتن طيار يواجه العديد من المواقف الكوميدية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».