أكرم حسني يعلن عن موعد عرض مسرحية ألف تيتة وتيتة بموسم الرياض 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - يستعد النجم أكرم حسني لعرض مسرحيته الجديدة بعنوان: "ألف تيتة وتيتة"، وذلك على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر الجاري.
ويشارك "أكرم" بطولة المسرحية عددٌ من النجوم، وهم: بيومي فؤاد، بدرية طلبة، ميرنا جميل وآخرون. ومن إخراج أوتاكا. وتأليف مهاب حسين، أحمد سعد والي، طه زغلول.
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وقد سجّل أكرم حسني بـ"تطبق الشروط والأحكام" تواجده على خشبة المسرح في المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة، بعدما قدّم: مسرحية "عطل فني" بمشاركة هشام ماجد وشيكو عام 2020. "حتى لا يطير الدكان" بمشاركة درة وبيومي فؤاد عام 2022. وجاء العام الماضي ليقدّم "تطبق الشروط والأحكام" في موسم الرياض، وحالياً يستعد لعرضها في موسم جدة.
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ويشارك "أكرم" بطولة المسرحية عددٌ من النجوم، وهم: بيومي فؤاد، بدرية طلبة، ميرنا جميل وآخرون. ومن إخراج أوتاكا. وتأليف مهاب حسين، أحمد سعد والي، طه زغلول.
بوستر مسرحية "ألف تيتة وتيتة"وقد شارك الفنان أكرم حسني محبيه ومتابعيه البوستر الرسمي للمسرحية عبْر صفحته على "إنستغرام"، والذي ظهر من خلاله برفقة نجوم العمل؛ معلقاً: "ألف تيتة وتيتة" على مسرح محمد العلي، الرياض من 21 إلى 25 نوفمبر".
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يمكنكِ قراءة: أكرم حسني وأنغام لأول مرة في ألبوم تيجي نسيب: إليكِ التفاصيل
"تطبق الشروط والأحكام" آخر تجارب أكرم حسني المسرحيةبالنسبة للمسرح، قدّم أكرم حسني مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" التي عُرضت في موسم الرياض الترفيهي بـ المملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، وكذلك في موسم جدة خلال شهر أغسطس الماضي. والمسرحية يشارك في بطولتها: أسيل عمران، بيومي فؤاد، إسماعيل فرغلي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب. ومن تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والي. وإخراج محمد أوتاكا.
وقد سجّل أكرم حسني بـ"تطبق الشروط والأحكام" تواجده على خشبة المسرح في المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة، بعدما قدّم: مسرحية "عطل فني" بمشاركة هشام ماجد وشيكو عام 2020. "حتى لا يطير الدكان" بمشاركة درة وبيومي فؤاد عام 2022. وجاء العام الماضي ليقدّم "تطبق الشروط والأحكام" في موسم الرياض، وحالياً يستعد لعرضها في موسم جدة.
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A post shared by Akram Hosny (@akramhosny)
"الكابتن" مسلسل أكرم حسني في رمضان 2025وقد حجز الفنان أكرم حسني مكانه في موسم دراما رمضان 2025، بعدما تعاقد مؤخراً على بطولة مسلسل جديد بعنوان: "الكابتن"، المكوّن من 15 حلقة. إخراج معتز التوني، ويجسّد خلال أحداث المسلسل شخصية كابتن طيار يواجه العديد من المواقف الكوميدية.
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».