طلاب الكونسرفتوار يحصدون الجوائز في مسابقة برلين الدولية للموسيقى

ميرنا وليد - بيروت - حقق المعهد الوطني العالي للموسيقى نجاحاً جديداً في الخارج، فقد فاز 13 فريقاً من طلاب الكونسرفتوار، من القسمين الشرقي والغربي، في مسابقة الجائزة الكبرى التاسعة "النجوم الصاعدة" 2024 للموسيقى الدولية في برلين، The 9.

Rising Stars Grand Prix 2024 - International Music Competition Berlin. وهي من أبرز المباريات الموسيقية الدولية وأعرقها التي تحتفي بالموسيقيين الشباب الموهوبين من جميع أنحاء العالم.

مرة جديدة يتمثّل لبنان عالمياً ويحقق الإنجازات عبر مواهبه وطلابه وشبابه في أهم الصروح والمباريات، ومرة جديدة يثبت الكونسرفتوار جدارة طلابه وأساتذته في العالم، وتثبت المواهب اللبنانية نجاحها وتميزها في الخارج، فعلى رغم الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، استطاع طلاب الكونسرفتوار الوطني تخطي الصعاب وتجاوز الأوضاع المأسوية في البلد، ليبرهنوا عن طاقاتهم ومثابرتهم على تحقيق أحلامهم. وها هم يسطّرون فوزاً مشرّفاً ليقولوا للعالم إن ما من شيء يقف عثرة في وجه أحلامهم وآمالهم بغد جديد مشرق، حتى وإن كانوا أبناء الحـ رب، ويعيشون أقسى الحقبات التاريخية التي يعيشها لبنان، لكنها لم تستطع أن تتغلب على إرادتهم وتصميمهم وإصرارهم، وإيمانهم أن الموسيقى هي أعظم أدوات السلام. وهم رغم ذلك تعبوا وكافحوا ليحصدوا مجدداً جوائز عالمية في أعرق المسابقات الموسيقية الدولية.

توفر هذه المسابقة المرموقة منصة للعازفين والمغنين والفرق الموسيقية من مختلف الأعمار والخلفيات لعرض مهاراتهم. يشارك المتسابقون في المنافسة للفوز بالتقدير والجوائز، وفرصة الأداء على مسارح دولية، مما يعزز مسيرتهم الفنية ويمنحهم شهرة أوسع في عالم الموسيقى. وتُقام هذه المسابقة سنويًا وتهدف إلى تشجيع التميز الفني من خلال لجنة تحكيم من نخبة من الخبراء الدوليين. وغالبًا ما تحظى هذه الفعالية باهتمام كبير في المجتمع الموسيقي الكلاسيكي، وتوفر فرصًا لا تقدر بثمن للموسيقيين الموهوبين.

وجاء الفوز الكبير للكونسرفتوار عبر مشاركة الطلاب في عدة فئات عمرية وأكاديمية، في العزف المنفرد وفي موسيقى الحجرة. وجاءت النتائج على الشكل التالي:

فاز في العزف المنفرد بيانو، آلات وترية، آلات النفخ، Plucked instruments، صوت، أكورديان، أورغن.

- الفئة المتوسطة (13-15 عاماً):

• تنويه مشرّف مع نتيجة جيد جداً: ألكسندرا باشي، 14، فلوت. إشراف الأستاذ نبيل مروة، فرع زقاق البلاط.

• تنويه مشرّف: كارين كيروز، 15، دربكة (موسيقى تقليدية). إشراف الأستاذ إيلي فقيه، فرع جونيه.

• شهادة مشاركة: سامر حسن بورسلان، 14، بيانو. إشراف الأستاذة أورور خلف، فرع عاليه.

-الفئة المتقدمة (16-18 عاماً):

• المرتبة الثالثة: جيم خوري، 17، قانون (موسيقى تقليدية). إشراف الأستاذ ضرغام غطاس، فرع صيدا.

• تنويه مشرّف: فارس عبد العال، 16، بيانو. إشراف الأستاذة ميرا زنتوت، فرع صيدا.

• شهادة مشاركة: ساندرا ضو، 17، فلوت. إشراف الأستاذ نبيل مروة، فرع زقاق البلاط.

-فئة الكبار (SENIOR) 19 عاماً وأكبر:

• المرتبة الثالثة: إبراهيم ياسين رجب، 30، عود (موسيقى تقليدية)، أستاذ عود.

• تنويه مشرّف مع نتيجة جيد جداً: جان مارك طويل، 19،غيتار كلاسيكي. إشراف الأستاذ مكرديج ميكائليان، فرع جونيه.

• تنويه مشرّف مع نتيجة جيد جداً: علي قزحيا بوعطالله، 27، ناي (موسيقي تقليدية). إشراف الأستاذ جوزف كرم، فرع زحلة.

• تنويه مشرّف: يارا- لونا جرادي، 22، بيانو، إشراف الأستاذة إليزابيث تتونجيان، فرع سن الفيل.

• شهادة مشاركة: كريم محمد حسن، 19، بيانو. إشراف الأستاذة ميرا زنتوت، فرع صيدا.

فاز عن موسيقى الحجرة (من الثنائي إلى مجموعة من ستة عازفين، مع أو بدون بيانو)

- فئة الكبار: (19 عاماً وأكبر):

• تنويه مشرّف مع نتيجة جيد جداً: أنسنبل بعقلين الشرقي (موسيقى تقليدية): ريهام سيفان، يارا سليم، أمير زرقطة، ليا الأشقر، جاد حرب، آدم الفطايري، جاد ملاك، وسيم كرباج. إشراف الأستاذ عادل نصر الدين.

• تنويه مشرّف: أنسنبل شويفات الشرقي (موسيقى تقليدية): ساري جابر، سلام جابر، آدم فطايري، ريان ماضي، جاد ملاك، منذر الأحمدية، جنى بودياب، كريم حسيكي. إشراف الأستاذ عادل نصر الدين.