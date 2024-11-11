مهرجان البحرين السينمائي يختتم فعالياته وهذه الأفلام مكرمة

ميرنا وليد - بيروت - كُرمت العديد من الأفلام في مهرجان البحرين السينمائي الذي اختتم فعالياته يوم الخميس 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن بين الأفلام حصد فيلم مصنوع للجمال… يُستخدم للقبح للمخرج جعفر البقالي ثلاث جوائز وهم أفضل مخرج لجعفر البقالي، أفضل ممثل لمبارك خميس، وأفضل مصور سينمائي لزهيب لطيف.

وفاز فيلم جزر فلسـ طينية للمخرجين نور بن سالم وجوليان مينانتو بجوائز الأفلام الروائية، وفيلم الشكارة والبحر للمخرج عزيز الشناوي بجائزة لجنة التحكيم، وحصلت الممثلة نسرين آدم على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم تحت أقدام أم للمخرج إلياس سهيل، بينما ذهب تنويه خاص إلى فيلم بين البينين للمخرجة إيثار باعامر.

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