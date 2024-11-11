تامر حسني يحيي حفلاً في دبي .. وهكذا علق

ميرنا وليد - بيروت - قدم الفنان المصري تامر حسني، مسائ يوم أمس حفلاً غنائياً في القرية العالمية في دبي، وكان الحضور كبير جداً.
حسني أطل على المسرح على أنغام أغنية "زعلت"، وتلتها أغنيته الشهيرة "هرمون السعادة"، وتفاعل الجمهور مع حسني بشكل كبير غناءً ورقصاً.
حسني نشر مجموعة من الصور من الحفل على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "تشرّفت بافتتاح القرية العالمية بدبي كل الشكر للجمهور العظيم الإماراتي وكل اللي كانوا موجودين من الجاليات العربية الحبيبة والأجنبية كمان والجالية المصرية الكبيرة اللي كانت موجودة حقيقي شرّفتوني... شكراً للقرية العالمية... شكراً روتانا... شكراً أستاذ أسامة رشدي المنسّق العام للمهرجان".
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