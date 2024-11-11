بالصور- كارلا حدّاد وطوني أبو جودة يحتفلان بمُناسبة سعيدة

شاركت الإعلاميّة كارلا حدّاد، متابعيها فرحتها بمناسبة عيد مولد ابنتها ليا، التي بلغت عامها الخامس عشر.

بهذه المناسبة، نشرت “حدّاد” عبر “إنستغرام”، صورة جمعتها بابنتها وزوجها السّابق الفنّان طوني أبو جودة، أمام قالب من الحلوى زُيّن بالشّموع وباسم ليا التي كانت تحمل في يدها باقة كبيرة من الورود الحمراء.

وقد طغت أجواء المحبّة وجمال كارلا وليا وابتسامتهما الجميلة على أجواء الحفل، ممّا جعل الجمهور يُثني على الجوّ العائليّ الذي يحرص كلّ من كارلا وطوني على الحفاظ عليه.

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نذكر أنّ كارلا حدّاد، تشارك قريبًا كمتحدّثة في المنتدى العالميّ للتّواصل الاجتماعيّ الذي سيُقام في الثّامن والعشرين من نوفمبر الجاري في عمّان -الأردن.