عمرو دياب يتصدّر ميدان "تايمز سكوير" في نيويورك

شهدت شاشات العرض العملاقة في ميدان "تايمز سكوير" تصدّر صور الفنان عمرو دياب خلال "الويك إند"، وذلك احتفالاً بتعاقده مع شركة "سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط"، وهو ما اعتبره الكثيرون مشهداً يعكس التأثير الكبير لـ"الهضبة" في الساحة الموسيقية العربية والعالمية.

ونشر عمرو دياب عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صور تصدّره شاشات الميدان، وعلّق عليها بقوله: "عمرو دياب X سوني ميوزيك يسيطر على نيويورك تايمز سكوير".

وكان "الهضبة" قد وقّع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة "سوني ميوزك" العالمية، تنصّ على الاستحواذ الكامل على حقوق كتالوغ الأغاني الشامل لدياب، إضافة الى إنتاج ألبومات جديدة تهدف إلى توسيع آفاق الموسيقى.

وتأتي هذه الشراكة في إطار توسّع "سوني ميوزيك" المستمر في المنطقة، حيث تواصل تصدّرها لقائمة IFPI Top 200 MENA Chart، مما يعكس تأثيرها القوي في سوق الموسيقى الشرق أوسطية.

ويحتوي التعاقد على عرض الألبومات الجديدة لعمرو دياب باعتباره أكثر الفنانين مبيعاً خلال مسيرته الفنية الطويلة والتي حصل خلالها على العديد من الجوائز، بما في ذلك سبع جوائز موسيقى عالمية، وخمس جوائز الأسطوانة البلاتينية، وست جوائز الموسيقى الأفريقية.

وقال عمرو دياب تعليقاً على تعاقده مع "سوني ميوزيك": "أنا سعيد للغاية ببدء هذا الفصل الجديد من مسيرتي الموسيقية مع Sony Music وإن التزامهم برعاية النمو الفني يتماشى مع رؤيتي لمستقبل موسيقاي وترقّبوا الابتكارات الجديدة التي تأتي في طريقكم!".

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