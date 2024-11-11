شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سرى الحلقة 2.. إلقاء القبض على ياسمين رئيس ولطفى عبود يتلقى صدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل رقم سرى بطولة النجمة ياسمين رئيس، الذى يعرض على شاشة قناة DMC، من إخراج محمود عبد التواب توبه، أحداثًا مختلفة، حيث التقت لقاء إسماعيل – ياسمين رئيس مع المحامى لطفى عبود حتى توكله لقضيتها في البنك، ولكنه طلب منها أن تتركه لمدة 24 ساعة حتى يأخذ قرار قبول قضيتها، ثم عادت للمنزل للتحدث مع والدها الفنان عزت زين، الذى أكد لها أنه من الممكن أن يبحث عن محامٍ آخر، ولكنها شعرت إن لطفى عبود شخص تثق فيه، خاصة إنه صاحب مبادئ.

كما شهدت الحلقة أيضًا، مكالمة تليفونية من لقاء إسماعيل – ياسمين رئيس للمحامى لطفى عبود إنه تم القاء القبض عليها بتهمة الاختلاس والتزوير، وهو ما جعل الأحداث أكثر سخونة، وانتهت الحلقة فى حالة من الإثارة لمعرفة موقف لطفى عبود من قبول القضية من عدمه.



ياسمين رئيس

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، واشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.