شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يتهم أنجلينا جولي بإبعاده عن التصرف في الممتلكات المشتركة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

اتهم براد بيت، زوجته السابقة أنجلينا جولي، بإصرارها على إبقائه في الظلام فيما يتعلق بممتلكاتهم المشتركة، وذلك بعدما سبق وادعى أنه تم استبعاده من بيع مصنع النبيذ المملوك بالشراكة بينهما، ووفقًا لموقع InTouch Weekly، كشف بيت أن زوجته السابقة عُرضت عليها الملايين في الصفقة وأجرت صفقات سرية دون أن يتدخل هو.

تم الحصول على وثائق المحكمة المتعلقة ببيع مصنع النبيذ من خلال المنشور الذي زعم فيه براد أن جولي بطلة فيلم ماريا، عُرض عليها مبلغ 54.4 مليون دولار لبيع حصتها في Château Miraval مصنع النبيذ المملوك بالشراكة بينهما.

يعتقد الممثل البالغ من العمر 60 عامًا، والذي اشترى مصنع النبيذ الفرنسي بالاشتراك مع جولي في عام 2008، بقيمة 500 مليون دولار، أن الممثلة البالغة من العمر 49 عامًا، انسحبت من الصفقة، متظاهرة بالقلق بشأن شروط اتفاقية عدم الاستخفاف المقترحة في الصلة بالصفقة، ومع ذلك، فإن فريق براد بيت، القانوني يختلف عن السبب حيث ذكر أن لديهم أسبابًا للاعتقاد بأن جولي متورطة في "معاملات سرية".

ووفقًا للمنشور، أصدر فريق Bullet Train بيانًا جاء فيه: "في الواقع.. كانت أنجلينا ونوفيل قد اصطفتا سرًا وأبرما اتفاقًا مبدئيًا مع طرف ثالث هو "مجموعة ستولي" التي يملكها ويسيطر عليها الملياردير الروسي يوري شيفلر، وفرعها تينوت ديل موندو".

وفي دعواه، ادعى ممثل Wolfs، أيضًا، أن زوجته السابقة كان مطلوبًا منها الحصول على موافقته قبل بيع المصنع لطرف ثالث، وهو ما لم تفعله.

شارك ممثلو السيد والسيدة سميث، الذين تزوجوا في عام 2014 بعد عقد من العمل الجماعي، وافترقا في عام 2016، في معركة قانونية مستمرة من ضمنها بيع مصنع النبيذ الخاص بهم.