شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك في مأزق مع شقيقتها بسبب زواجها السري في وتر حساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل وتر حساس، للفنانة صبا مبارك، والذي يعرض عبر قناة أون وأون دراما، الكثير من الأحداث، والتى شهدت مأزقًا جديدًا لـ"صبا"، التى سرعان ما تجد نفسها في ورطة كلما خرجت من مأزق تجد نفسها متورطة في غيره مع من حولها بسبب زواجها السري، وعلى رأسهم شقيقتها التي لا تتوقف عن الشك فيها، فهل ستكون شقيقتها هي السبب في كشف سرها للجميع؟ هذا ما تجيب عنه الأحداث المشوقة لمسلسل وتر حساس الذي يٌعرض حالياً على قنوات أون وأون دراما محققاً نسبة مشاهدة عالية.

بعد زواجهما السري، تذهب سلمى (صبا مبارك) ورشيد (محمد علاء) إلى شاليه خاص بالعائلة، بعد أن ادعى كل منهما سفره في مهمة عمل خارج مصر، ليتفاجأ الاثنان بكاميليا ابنة خالة سلمى وزوجة رشيد تلحق بهما إلى الشاليه بعد أن تتبعت مسار سيارة زوجها التي كانت قد وضعت فيها جهاز تتبع (جي بي إس).

وبعد محاولات للهرب تقطع الأنفاس، استطاعت سلمى النفاد من هذا المأزق لتدخل في غيره مع شقيقتها داليا عندما تعود إلى المنزل، وانسياقاً وراء شكها المعتاد في شقيقتها، تذهب داليا إلى غرفة سلمى في غياب الأخيرة، لتفتش في حقائبها وتجد أن جواز السفر لم يسجل به أية جهة للسفر خارج مصر، لتتأكد شكوكها حول ادعاءات سلمى.

وهو ما يطرح التساؤل ويزيد من حالة الفضول حول ما إذا كانت داليا ستسبق كاميليا في كشف سر سلمى.

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.