شكرا لقرائتكم خبر عن الموند يطلق ألبومه الجديد بحفل راب مسرحي مع السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مغنى الراب مهاب، المعروف باسمه الفني "الموند" لإحياء أحدث حفلاته الغنائية في مصر، بـ إحدى حدائق الشيخ زايد، وذلك مساء الجمعة المقبل.

ويقدم الموند تجربة موسيقية جديدة فى مجال الراب المصري من خلال أول حفل هيب هوب مسرحي، يعيد خلاله إحياء أشهر أغانيه بطريقة استعراضية مسرحية، عبر تجسيد عرض فني يتكون من مشهد، يحتوي على 13 أغنية من بينها "رزقي" و"حد فينا كداب" و"فيلم"، في حين يحمل المشهد الثاني مسمى الحفل "انتفاضة"، ويتكون من 8 أغنيات.

ويحتفل الموند بإطلاق ألبومه الجديد "انتفاضة" خلال حفل جماهيري، الذى يشهد حضور عدد من الضيوف الذين يشاركونه الغناء على المسرح، بداية من نجم المهرجانات السادات ومغني الراب بجاد والرابر ديزي توسكيني، ويقدم كل منهم أغنية مميزة مع الموند.

ويخطف الفنان مهاب، المعروف باسمه الفني "الموند"، جمهوره في رحلة موسيقية تمزج بين أسلوبه السردي في كتابة وأداء أغانيه مع الاستعراض المسرحي المختلف مع توليفة موسيقية تغلف الحفل وتحوله لعرض "شو مسرحي".



مغنى الراب مهاب



الموند



مهاب