شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل آسر أحمد يشارك فى فريق كتابة مسلسل "ساعته وتاريخه" والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الزميل آسر أحمد، تجربته الأولي في التأليف الدرامى، وذلك ضمن فريق كتابة مسلسل ساعته وتاريخه، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر فضائية DMC، والذي يشرف عليه المخرج عمرو سلامة، وهو مشروع درامي ضخم يتناول عالم الجريمة من واقع المحاكم المصرية، ومن انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويقود فريق كتابة مسلسل ساعته وتاريخه، محمود عزت الذى قدم عددا من التجارب خلال الفترة الأخيرة منها فيلم أبو صدام، وفيلم سعاد ومسلسل ما وراء الطبيعة، ومسلسل الصفارة، ويضم فريق الكتابة كلاً من: دينا ماهر وأحمد سمير، وسيف قنصوه، وآسر أحمد، وريم نهاد، وهدي غراب، وانجي شكري.

مسلسل ساعته وتاريخه، يقوم بإخراجه كل من عمرو موسي وأحمد عادل، ومن المقرر ان تعرض أولي حلقاته قريباً عبر فضائية DMC، ويسرد قصص حقيقية من داخل المحاكم المصرية، والتي ستتنوع بين جرائم قتل وسرقة وعدد كبير من الملفات الأخرى، ويقوم ببطولته الممثلون الفائزون في برنامج "كاستنج"، ويتولى الرؤية القانونية المستشار بهاء المري.