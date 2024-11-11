من بينها الفستان الأبيض: مهرجان البحر الأحمر يكشف عن أهم الأفلام العربية بدورته الرابعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:53 مساءً - انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بمدينة جدة التاريخية، المقرر أن ينطلق تحت شعار: "السينما بيت جديد"، في الفترة ما بين 5 وحتى 14 ديسمبر المقبل، بمشاركة عدد من صنّاع السينما السعودية.

أنطوان خليفة: المهرجان يضم عرض أفلام متنوّعة ضمن قسم روائع عربية

قال أنطوان خليفة مدير البرامج العربية والأفلام الكلاسيكية: "الدورة الرابعة من المهرجان تضم عرض أفلام متنوّعة ضمن قسم روائع عربية. من بينها الفيلم المصري "عبده وسنية" للمخرج عمر البكري، من حقبة السينما الصامتة، عمل موسيقي رائع، عن كابل في نيويورك يحاولون افتتاح مطعم كشري. و، لجيلان عوف. وفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو". إضافة لفيلم "الصف الأول" لمرزاق علواش من الجزائر. ويُعرض كذلك الجزء الثاني من فيلم "سكر"، وهو عمل يحظى بجماهيرية كبيرة. وفيلم "سنو وايت" إخراج تغريد أبوالحسن".

وأضاف: "وكذلك يُعرض فيلم تحت عنوان: "ما وراء الموج"، بطولة نادين لبكي، تأثرنا به جداً عن قصة النزوح. وفيلم آخر تحت عنوان: "هوبال" لعبدالعزيز الشلاحي، الذي يتناول التغيّرات التي حدثت في المجتمع. ونعرض للمخرج مهدي فليفل فيلم "إلى عالم المجهول" الذي يعَد من أهم الأفلام الفلسطينية الحديثة. وفيلم "صيفي" لوائل أبومنصور، الذي يتناول العائلة بشكل جميل، عمل سعودي مهم".

واستكمل أنطوان خليفة: "انتهينا من جدول اختيار الأفلام أمس، رحلة عمل 8 شهور، منذ شهر فبراير نبدأ رحلة اختيار الأفلام الموجهة لجمهور جدة وصناع السينما التي تعرض عالمياً للمرة الأولى، يهمنا الجمهور المحلي، أن يتفاعل مع تلك التجارِب والأفلام، ونتمنى أن يمتلئ البيت الجديد بالجمهور".

وأشار أنطوان خليفة إلى أنه يوجد خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولي 32 فيلماً سعودياً متنوّعاً، التي تجذب جمهوراً كبيراً من جدة وغيرها.

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محمد عسيري: فخور بتقديم 50% من الأفلام لأول مرة

تكريم الفنانة منى زكي خلال المهرجان

وأكّد محمد عسيري، المدير التنفيذي لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى خلال المؤتمر الصحفى، أنه فخور بوجود 50% من الأفلام كعرض حصري خلال فعاليات المهرجان السابقة. وأضاف: "خلال الدورات الماضية عرضنا أكثر من 4 آلاف فيلم بلغات مختلفة، وهو نتاج لتحقيق رؤية سينمائية جديدة". وتابع محمد عسيري: "أوجّه الشكر لوزارة الثقافة على دعمها للمهرجان، ومبسوط أننا أصبحنا وجهة سينمائية لدى صنّاع الأفلام". وأكّد أن الدورة الحالية بها أكثر من 2000 فيلم من جميع أنحاء العالم؛ حيث سبق وتم العمل على توطيد العلاقات مع دول العالم المختلفة.وأُعلن خلال المؤتمر الصحفى لـتكريم الفنانة مني زكى التي تمثل علامة بارزة في السينما المصرية وتمثل الجيل الحالي، كما يتم تكريم الفنانة فيولا ديفيس.

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وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تشكيلة من الأفلام تحت عنوان: "روائع عربية"، وتسلّط المجموعة هذا العام الضوء على خمسة أفلام من مصر والسعودية والجزائر، في بادرة تؤكد التزام المهرجان برفع مستوى السرد السينمائي العربي على المسرح العالمي.

يهدف برنامج "روائع عربية" إلى تسليط الضوء على أهم الأعمال السينمائية الحديثة من جميع أنحاء العالم العربي، التي تغطي موضوعات مجتمعية متنوّعة من دول عربية مختلفة لمخرجين مخضرمين وواعدين، وروّاد السينما العربية.

أُنتج عدد من أفلام "روائع عربية" من خلال شراكات دولية؛ تأكيداً على أهمية التعاون في نقل القصص العربية الأصيلة إلى العالم أجمع. ويعمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كمنصة فعّالة للاحتفال بمختلف جوانب الحياة العربية؛ ليكون بذلك ركيزة للتبادل الثقافي، ومساهماً في تعزيز الحوار بين صُنَّاع الأفلام والجمهور والنقاد من جميع أنحاء العالم.

الأفلام المختارة

يحكي فيلم "سلمى وقمر" (المملكة العربية السعودية، إخراج عهد كامل) قصة تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين في جدة؛ حيث تنشأ صداقة بين فتاة سعودية وسائقها السوداني؛ لتقرر حينها الاستقلال بحياتها واتخاذ قراراتها بنفسها.

ويروي فيلم "هوبال" (السعودية، إخراج عبدالعزيز الشلاحي) المصير الذي يواجه عائلة بدوية عندما تجد نفسها في عزلة وسط الصحراء. وهناك "ليل نهار" (السعودية)، وهو فيلم كوميدي يستكشف الحياة المتناقضة التي يعيشها شابان موسيقيان. بينما يحكي فيلم "الصف الأول" (الجزائر، إخراج مرزاق علواش) قصة يوم حافل بالأحداث على الشاطئ. ويسرد فيلم "عبده وسنية" (مصر، إخراج عمر بكري) قصة زوجين من الريف المصري يهاجران إلى نيويورك بحثاً عن علاج لعقمهما.

يمكنكِ متابعة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتتح دورته الرابعة بفيلم "ضي"

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