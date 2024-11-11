محمد منير يتعرض لوعكة صحية مجدداً

ميرنا وليد - بيروت - منذ أيام قليلة خرج الفنان المصري محمد منير من المستشفى، إلا أنه تعرض اليوم لوعكة صحية من جديد أدخلته إليها وتقع المستشفى في منطقة الشيخ زايد، والآن منير هو تحت المراقبة الطبية ويتابعه فريق طبي محترف.



يذكر أن منير كان قد مكث في المستشفى عدة أيام وهو من طلب من الأطباء الخروج ومتابعة علاجه في المنزل، وكانت أسرة منير معترضة على الأمر.

محمد منير كان قد شارك أخيراً في احتفالية "اتحاد القبائل والعائلات المصرية"، وغنى ديو غنائياً مع الفنانة المصرية أنغام.